Lionel Messi: "Katar 2022 Dünya Kupası benim için son fırsat"

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Arjantin'in yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu belirtti.

Katar 2022'nin oynadığı son Dünya Kupası olacağı için diğerlerinden farklı olduğunu söyleyen Messi, "Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım" diye konuştu.

Katar 2022'nin kendisi için son fırsat olduğunu kaydeden Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz. Bu takım bana 2014'teki kadroyu hatırlatıyor. Çok benzer güçte bir takımdı. Sahada ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Buraya da harika bir formla gelmek harika bir şey ve güven veriyor" dedi.

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Takım arkadaşlarına Dünya Kupası'ndan keyif almaları tavsiyesinde bulunacağını söyleyen Messi, "Arjantinli olmayan insanların benim için Arjantin'i desteklemesi harika, minnettarım. Suudi Arabistan karşılaşması öncesi takım arkadaşlarıma Dünya Kupası deneyiminden keyif almalarını söyleyeceğim çünkü onların yaşında ben keyif almıyordum" diye konuştu.