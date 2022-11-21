Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Lionel Messi: "Katar 2022 Dünya Kupası benim için son fırsat"

Güncelleme Tarihi:

#Lionel Messi#Dünya Kupası#Arjantin
Lionel Messi: Katar 2022 Dünya Kupası benim için son fırsat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 20:10

2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Suudi Arabistan ile karşılaşacak Arjantin'de yıldız oyuncu Lionel Messi, Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Arjantin'in yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu belirtti.

Katar 2022'nin oynadığı son Dünya Kupası olacağı için diğerlerinden farklı olduğunu söyleyen Messi, "Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım" diye konuştu.

Katar 2022'nin kendisi için son fırsat olduğunu kaydeden Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz. Bu takım bana 2014'teki kadroyu hatırlatıyor. Çok benzer güçte bir takımdı. Sahada ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Buraya da harika bir formla gelmek harika bir şey ve güven veriyor" dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dünya Kupasında İngiltere ile İran arasındaki maç tarihe geçti 8 golün atıldığı karşılaşmada korkutan sakatlık...Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran arasındaki maç tarihe geçti! 8 golün atıldığı karşılaşmada korkutan sakatlık...Haberi görüntüle

Takım arkadaşlarına Dünya Kupası'ndan keyif almaları tavsiyesinde bulunacağını söyleyen Messi, "Arjantinli olmayan insanların benim için Arjantin'i desteklemesi harika, minnettarım. Suudi Arabistan karşılaşması öncesi takım arkadaşlarıma Dünya Kupası deneyiminden keyif almalarını söyleyeceğim çünkü onların yaşında ben keyif almıyordum" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lionel Messi#Dünya Kupası#Arjantin

BAKMADAN GEÇME!

İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet