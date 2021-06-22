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GeriFutbol Lionel Messi, Javier Mascherano'yu yakaladı! Arjantin'in en fazla forma giyen oyuncusu...
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Futbol
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Haber Giriş: 22.06.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Lionel Messi, Javier Mascherano'yu yakaladı! Arjantin'in en fazla forma giyen oyuncusu...

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Lionel Messi, Javier Mascherano'yu yakaladı! Arjantin'in en fazla forma giyen oyuncusu...

2021 Kupa Amerika (Copa America) A Grubu'nda Paraguay'ı 1-0 yenen Arjantin ve Uruguay ile 1-1 berabere kalan Şili, çeyrek finale kalmayı garantiledi. Milli takımda 147. maçına çıkan Lionel Messi, Arjantin'in en fazla forma giyen oyuncusu Javier Mascherano'nun rekorunu egale etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.

Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Paraguay ile karşılaşan Arjantin, Alejandro Gomez'in 10. dakikadaki golüyle 1-0 galip geldi. Bu arada milli takımda 147. maçına çıkan yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin'in en fazla forma giyen oyuncusu Javier Mascherano'nun rekorunu egale etti. 

Günün diğer maçında Şili, 26. dakikada Eduardo Vargas'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçmesine rağmen Uruguay karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Uruguay, bu gole 66. dakikada Luis Suarez ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Lionel Messi, Javier Mascheranoyu yakaladı Arjantinin en fazla forma giyen oyuncusu...

A Grubu'ndaki üçüncü maçlar sonunda 7 puana ulaşan lider Arjantin ve 5 puanlı Şili'nin son 8 takım arasına kalması kesinleşti.

Kupa Amerika'ya 24 Haziran Perşembe günü B Grubu'nda oynanacak Ekvador-Peru ve Brezilya-Kolombiya maçlarıyla devam edilecek.

Lionel Messi, Javier Mascheranoyu yakaladı Arjantinin en fazla forma giyen oyuncusu...

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