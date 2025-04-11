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Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya yakın!

Güncelleme Tarihi:

#Lionel Messi#Inter Miami#MLS
Lionel Messi, Inter Miami ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya yakın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 18:26

Amerika MLS ekiplerinden Inter Miami, yıldız oyuncusu Lionel Messi ile sözleşme uzatmayı planlıyor.

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Kariyerine MLS kulüplerinden Inter Miami'de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, kulübüyle sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre; Inter Miami, Lionel Messi'nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmayı planlıyor.

Haberin detaylarında ise Arjantinli yıldızın bu teklife sıcak baktığı ve MLS ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Amerika'da 3. sezonunu geçiren Lionel Messi, Inter Miami formasını bu zamana kadar 48 maçta sırtına geçirdi. Söz konusu karşılaşmalarda 42 kez fileleri sarsan Arjantinli yıldız, takımına 20 de asist katkısı sağladı.

Arjantinli yıldızın Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek. Lionel Messi'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak biliniyor. 

 

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#Lionel Messi#Inter Miami#MLS

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