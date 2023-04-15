Lionel Messi ilk kez konuştu! PSG'de mi kalacak, Barcelona'ya mı dönecek? Al Hilal ve Inter Miami'nin inanılmaz teklifleri...

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Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin son aylarına giren Lionel Messi'nin ne yapacağı belirsizliğini koruyor. Arjantinli futbolcunun önünde bol sıfırlı sözleşme teklifleri de var, yuvasına dönüş seçeneği de...

PSG'DE ISLIKLI PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Lionel Messi, PSG'de zor bir dönemden geçiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenmelerinin ardından ligde de alınan kötü sonuçlardan sonra taraftarlar Lionel Messi'yi hedef almaya başladı. Arjantinli yıldız, PSG taraftarlarınca maçlar sırasında ıslıkla protesto ediliyor.

PSG'NİN TEKLİFİ MASADA BEKLİYOR

2021 yazında Barcelona'dan ayrılan ve PSG'ye iki yıllık imza atan Messi'nin önünde PSG yönetiminin yaptığı yeni sözleşme teklifi bekliyor. 35 yaşındaki futbolcu teklife henüz bir ceap vermedi.

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BABASI AL HILAL İLE GÖRÜŞTÜ! ASTRONOMİK TEKLİF...

Geçtiğimiz ay İspanya basınında çıkan fotoğraflarda Lionel Messi'nin menajrliğini yapan babası Jorge Messinin Suudi Arbistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle transfer görüşmesi yaptığı görülmüştü.

Konuyla ilgili çıkan haberlerde Al Hilal'in Messi'ye her şey dahil yıllık 300 milyon euro ödemeye hazır olduğu, Jorge Messi'nin ise 600 milyon euro istediği belirtilmişti.

Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul ederse bireysel olarak en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile yeniden aynı ligde buluşacak ve dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilecek.

DAVID BECKHAM'DAN GÖRÜLMEMİŞ TEKLİF!

Barcelona ve Al Hilal'in yanı sıra Messi'nin ismi MLS ekibi Inter Miami ile de anılıyordu. Kulüp sahibi David Beckham'ın Lionel Messi'ye görülmemiş bir teklif sunduğu iddia edilmişti. Çıkan habere göre Inter Miami'den Arjantinli yıldıza büyük bir maaşın yanı sıra kulüpten %5'lik hisse teklifi yaptı. Bu hamlenin sebebi, MLS'deki maaş sınırı olarak gösterildi.

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Messi'nin bu teklife de olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği biliniyor.

BARCELONA ÇOK İSTEKLİ AMA transfer ZOR

Lionel Messi'nin yuvası Barcelona'ya dönüş ihtimali, hayranlarını heyecanlandırsa da Katalan devinin içinde bulunduğu mali krizin yanı sıra Negreira Davası da Messi transferini zora sokuyor.

İspanya basınında çıkan son haberlerde Barcelona'nın şu anda Messi transferini düşünecek durumda olmadığı yazılıyor.

VE MESSI KONUŞTU: NE OLACAĞINI BİLMİYORUM

Lionel Messi, katıldığı bir reklam çekimi sırasında geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Henüz net bir karar vermediğini söyleyen Messi; "Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında hayal kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yani Tanrı nasıl isterse öyle olacak." diye konuştu.