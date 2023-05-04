Lionel Messi futbol tarihinin en pahalı imzasını atıyor! Ronaldo'yu bile ikiye katlayacak... İnanılmaz teklif ortaya çıktı...

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Son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan ve kariyerinde oynadığı tüm turnuvalarda kupaya uzanma başarısını gösteren Lionel Messi hakkında dev bir iddia var.

İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al – Hilal, Lionel Messi’yi transfer etmeye çalışacak ve Suudi Arabistan hükümeti kulübe bu transfer için mali destek sağlayacak.

MESSI’YE RONALDO’NUN İKİ KATINI TEKLİF EDECEKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un eski takımı olan Al – Hilal’ın Messi’ye teklif etmeye hazırlandığı rakam ise oldukça astronomik. Arabistan ekibi, yıldız futbolcuya yılda 320 milyon Sterlin kazanacağı bir sözleşme teklif edecek.

Al – Hilal’ın teklifin kabul etmesi hakkında Messi’nin kazanacağı yıllık ücret, Cristiano Ronaldo’nun kazandığı yıllık ücretin iki katı olacak. Bir diğer Suudi Arabistan Pro Lig ekibi olan All – Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, yıllık 165 milyon Sterlin kazanıyor.

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RONALDO’NUN BU REKORUNU DA ELİNDEN ALACAK



Messi, Al – Hilal’in teklifini kabul ederse ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’nun bir rekorunu daha elinden almış olacak. 1 Ocak 2023 tarihinde Al – Nassr’a imza atan Portekizli yıldız, yıllık 165 milyon Sterlin ile tarihin en pahalı sözleşmesine imza atan futbolcu olmuştu.



Fakat Ronaldo’nun bu unvanı şu an büyük tehlike altında. Al – Hilal’den yıllık 320 milyon Sterlin değerinde teklif alan Messi, bu teklifi kabul ederse ezeli rakibinin unvanını elinden alacak.

MESSI PSG’DE KADRO DIŞI BIRAKILDI

Şu an için Fransa Ligue 1 ekibi Paris – Saint Germain’in sözleşmeli futbolcusu olan Lionel Messi, takımı tarafından 2 haftalığına kadro dışı bırakıldı.

Fransız L’equipe gazetesinin haberine göre Arjantinli futbol efsanesinin kadro dışı bırakılmasının sebebi ise kulüp yönetiminden habersiz olarak Suudi Arabistan’a seyahat etmesi. Suudi Arabistan’ın marka elçisi olan Lionel Messi, turizm amaçlı bir reklam filmi çekimi için Suudi Arabistan’a gitti.

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Fakat PSG yönetiminin bu reklam çekiminden haberi yoktu. Takımın teknik direktörü Cristopher Galtier, hafta sonu alınan 3-1’lik Lorient mağlubiyeti sonrası tüm takımı antrenmana çağırdı. Messi ise o sırada Suudi Arabistan’da idi. Kulüp yönetimi reklam çekimi projesini o zaman öğrendi. Bunun üzerine Messi hem kadro dışı bırakıldı hem de 2 haftalık maaşının ödenmeyeceği açıklandı.

MESSI PSG’DEN AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Lionel Messi, yaşananların ardından PSG’den ayrılmaya kesin olarak karar verdi.

PSG, yıldız futbolcuya bir sözleşme yenileme teklifi yapmıştı. Fakat Messi büyük bir sürpriz olmaması durumunda bu teklifi kabul etmeyecek. Arjantinli süperstar, mevcut sözleşmesiyle Fransız ekibinden yıllık 31 milyon Euro maaş alıyor.

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MESSI’NIN PSG TARAFTARIYLA ARASI UZUN ZAMANDIR GERGİN

PSG tarafından kadro dışı bırakılan Messi, kulübün taraftarlarıyla da uzun zamandır gerginlik yaşıyor. Fransız ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’e elenmesinin ardından taraftarlar Messi’ye tepki göstermeye başladı.

Fransız taraftarlara göre PSG’nin Avrupa sahnesine veda etmesinin ana sorumlusu Lionel Messi. Bu sebeple PSG taraftarları, 18 Mart 2023 tarihinde oynanan Rennes maçından beri neredeyse her maç yıldız oyuncuya tepki gösteriyorlar.

BARCELONA MESSI’Yİ KADROSUNDA GÖRMEK İSTİYOR

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PSG’den ayrılmayı kafasına koyan Lionel Messi’nin en ciddi talibi ise efsanesi olduğu İspanyol ekibi FC Barcelona. Katalan ekibi kulübün simgesini yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Kulüp başkanı Joan Laporta ile teknik direktör Xavi Hernandez, Messi’yi yeniden BARCELONA’da görmek istediklerini kamuoyunda dillendirdiler. Fakat İspanya La Liga’daki Finansal Fair Play kuralları sebebiyle transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.

MESSI’NIN DİĞER TALİBİ İSE BECKHAM

Messi’nin adının geçtiği bir diğer kulüp ise eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın sahibi ve başkanı olduğu Amerika MLS ekibi Inter Miami. Dış basında yer alan haberlere göre Beckham, Messi’ye kulüpte hisse sahibi olacağı bir sözleşme teklif etti.

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Fakat İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Messi’nin önceliği futbol kariyerine Avrupa’da devam etmek. Bu sebeple yıldız futbolcunun bu teklifi reddedeceği söyleniyor.