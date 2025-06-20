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Lionel Messi frikikten attı, Inter Miami 2 golle kazandı!

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#Messi#Inter Miami#ABD
Lionel Messi frikikten attı, Inter Miami 2 golle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 00:16

Inter Miami, FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında Porto'yu 2-1 mağlup etti.

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu'nda ABD temsilcisi Inter Miami, Portekiz ekibi Porto'yu 2-1 mağlup etti.

ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci maçında Inter Miami ile Porto karşılaştı.

Lionel Messi frikikten attı, Inter Miami 2 golle kazandı

Müsabakada Porto, Samu Aghehowa'nın 8. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda toparlanan Inter Miami, 47. dakikada Telasco Segovia ve 54. dakikada Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin kaydettiği gollerle maçı 2-1 kazandı.

Messi böylece profesyonel kariyerinin 68. frikik golünü atmış oldu.

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#Messi#Inter Miami#ABD

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