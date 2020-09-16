Lionel Messi coştu, Barça rahat kazandı

Sezon başında Barcelona ile kriz yaşayan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Lionel Messi, Girona ile oynanan hazırlık maçında attığı 2 golle kaldığı yerden devam etti.

Transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak bedelsiz ayrılmasına izin verilmediği için kulüpte kalan Arjantinli, 45 ve 51. dakikalarda attığı 2 golle maça damgasını vurdu.

Barcelona'nın diğer golü ise 21. dakikada Coutinho'dan geldi. Girona'nın tek golü 46'da Saiz'dan geldi.