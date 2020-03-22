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Futbol
Haber Giriş: 22.03.2020 - 23:18,Son Güncelleme:/

Lionel Messi, corona virüsten korunmak için sakallarını kesti

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Lionel Messi, corona virüsten korunmak için sakallarını kesti
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Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, corona virüs önlemleri kapsamında maske takmayı kolaylaştırmak için sakallarını kesti.

Dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da da birçok ölüme sebep olan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya olurken, Barça'da forma giyen Messi, hastalıktan korunma amacıyla sakallarını kesti.

Sakalların maske takılmasını zorlaştırdığını belirten Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı." ifadelerini kullandı.

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