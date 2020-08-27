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GeriFutbol Lionel Messi, corona virüs aramalarını bile geride bıraktı!
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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

Lionel Messi, corona virüs aramalarını bile geride bıraktı!

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Lionel Messi, corona virüs aramalarını bile geride bıraktı!
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Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağı haberlerinin çıkmasının ardından tüm dünya, Arjantinli futbolcuyu konuştu.

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılacak mı? Tüm futbol dünyasının şu anda sorduğu soru bu. Arjantinli yıldız, Google aramalarında bile ilk sıraya yerleşmiş durumda.

Google'da Messi aramaları, corona virüs aramalarını bile geride bırakırken en çok aranan kelime oldu.

Öte yandan Lionel Messi aramaları, Google'da bir günde + 2300% artış gösterdi. Uzun bir süredir Google'da en çok aranan kelime 'COVID' olmuştu.

Lionel Messi, corona virüs aramalarını bile geride bıraktı

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