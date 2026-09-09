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Lionel Messi, bir takım daha satın aldı! Arjantinli efsane, bu kez Eldense'nin yeni patronu oluyor

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#Katalonya#Lionel Messi#CD Eldense
Lionel Messi, bir takım daha satın aldı Arjantinli efsane, bu kez Eldensenin yeni patronu oluyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 13:21

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden CD Eldense'yi satın aldı.

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Kariyerini ABD'de Inter Miami forması altında sürdüren 39 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, futbolu bıraktıktan sonra yapacağı işi kamuoyuna açıklamasa da kafasında netleştirmiş gibi görünüyor.

Nisan ayında İspanya 5. Ligi'nde mücadele eden Katalonya takımı UE Cornella'yı satın alan Messi, yatırım portföyüne bir kulüp daha ekledi.

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YİNE KATALAN BÖLGESİNDEN TAKIM ALDI

MARCA gazetesinin haberine göre; 39 yaşındaki Arjantinli yıldız, kısa süre önce İspanya 2. Ligi'ne (LaLiga2) yükselen ve yine bir Katalonya bölgesi takımı olan CD Eldense'yi de satın alıyor.

Taraflar arasında prensip anlaşması sağlandığı ve devir için sözleşmelerin hazırlandığı belirtilirken, İspanya Spor Yüksek Kurulu'nun (CSD) onayı sonrasında önümüzdeki günlerde satın alma işleminin resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.

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Lionel Messi, bir takım daha satın aldı Arjantinli efsane, bu kez Eldensenin yeni patronu oluyor

FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA KATALONYA'DA YAŞAMAK İSTİYOR

Messi'nin futbolu bıraktıktan sonra hayatını Katalonya'da geçirmeyi planladığı ve bu nedenle Katalonya'ya çok da uzak olmayan, merkezi Alicante bölgesindeki Elda şehrinde bulunan CD Eldense'ye yatırım yapmayı tercih ettiği belirtildi.

CORNELLA YETİŞTİRİCİ, ELDENSE YARIŞMACI OLACAK

Arjantinli süperstarın 5. ligdeki UE Cornella'yı oyuncu bulma ve yetiştirme amaçlı kullanacağı, Eldense'yle ise daha çok profesyonel başarı sağlamayı ve ticari büyümeyi hedeflediği belirtiliyor.

Lionel Messi, bir takım daha satın aldı Arjantinli efsane, bu kez Eldensenin yeni patronu oluyor

SEZONA KÖTÜ BAŞLADILAR

CD Eldense, bu sezon yükseldiği İspanya 2. Ligi'nde geride kalan 4 karşılaşmada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-lacivertli kulüp, 22 takımın yer aldığı ligde 20. sırada bulunuyor.

Lionel Messi, bir takım daha satın aldı Arjantinli efsane, bu kez Eldensenin yeni patronu oluyor

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MESSI'NİN SERVETİ NE KADAR?

Forbes'te yer alan bilgiye göre, yaklaşık 21 yıldır profesyonel futbol oynayan Lionel Messi’nin Eylül 2026 itibarıyla net serveti 1,1 milyar dolar civarında.

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#Katalonya#Lionel Messi#CD Eldense

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