Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Lionel Messi bir rekor daha kırdı! Sergio Ramos yıllar sonrası açıkladı: Ronaldo...

Güncelleme Tarihi:

#Messi#Ramos#PSG
Lionel Messi bir rekor daha kırdı Sergio Ramos yıllar sonrası açıkladı: Ronaldo...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 13:06

Lionel Messi, PSG'nin Toulouse'u 2-1 mağlup ettiği maçta attığı golle bir rekor daha kırarken yıllarca Ronaldo'nun takım arkadaşlığını yapan Sergio Ramos'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Paris Saint-Germain, Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Achraf Hakimi ve 58. dakikada Lionel Messi kaydetti.

BİR REKOR DAHA KIRDI

2022 yılını Dünya Kupası'nı kazanarak tamamlayan Lionel Messi rekor kırmaya devam ediyor.

Messi, Toulouse'a attığı golle birlikte kariyerinde 13. kez bir lig sezonunda 10+ gol ve 10+ asist barajını geçti.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKMIŞTI

Arjantinli yıldız, geçtiğimiz hafta ağları havalandırarak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki gol sayısında Ronaldo'yu geride bırakmıştı. Messi son maçlar birlikte 697 gole ulaşırken Ronaldo'nun 696 golü bulunuyor.

Lionel Messi bir rekor daha kırdı Sergio Ramos yıllar sonrası açıkladı: Ronaldo...

Haberin Devamı

RAMOS YILLAR SONRA AÇIKLADI

Arjantinli yıldız üstün performansını sürdürürken Sergio Ramos'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

Gözden Kaçmasın

Ronaldo, Al Nassrda golle tanıştı Talisca kırmızı kart gördü (Al Fateh - Al Nassr maçı)Ronaldo, Al Nassr'da golle tanıştı! Talisca kırmızı kart gördü (Al Fateh - Al Nassr maçı)Haberi görüntüle

HERKES MERAK EDİYORDU

Sergio Ramos, Real Madrid'in kaptanlığını yaparken Barcelona'daki Messi'ye yaklaşık 10 yıl rakip oldu. İki futbolcu 2021'de Paris'te bir araya geldi ve Ramos şimdi, Dünya Kupası sahibi futbolcunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu kabul etti.

'ZEVK ALIYORUM, EN İYİSİ'

Ramos, PSG TV'ye verdiği röportajda "Messi'ye karşı oynarken yıllarca acı çektim. Şimdi ondan zevk alıyorum. O, futbolun yetiştirdiği en iyi oyuncu." dedi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Tecrübeli savunma oyuncusu, PSG'de Messi ile birlikte oynamaya devam edecek. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan İspanyol savunmacının geleceği biraz belirsiz görünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sergio RAMOS, bu sezon Paris Saint Germain forması ile 28 karşılaşmada görev aldı. 1 kez gol sevinci yaşayan 36 yaşındaki savunmacı, 1 defa takım arkadaşlarına son pası veren isim oldu. Ramos, 5 maçta sarı kart gördü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Messi#Ramos#PSG

BAKMADAN GEÇME!

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrikada başladı Avrupayı sarıyor Açık ve net, hileyle kazandık

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrika'da başladı Avrupa'yı sarıyor! 'Açık ve net, hileyle kazandık!'

#Futbol
Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPTnin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Muskla el ele vermişlerdi

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

#Sam Altman
Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota