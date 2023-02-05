Lionel Messi bir rekor daha kırdı! Sergio Ramos yıllar sonrası açıkladı: Ronaldo...

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Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Paris Saint-Germain, Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Achraf Hakimi ve 58. dakikada Lionel Messi kaydetti.

BİR REKOR DAHA KIRDI

2022 yılını Dünya Kupası'nı kazanarak tamamlayan Lionel Messi rekor kırmaya devam ediyor.

Messi, Toulouse'a attığı golle birlikte kariyerinde 13. kez bir lig sezonunda 10+ gol ve 10+ asist barajını geçti.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKMIŞTI

Arjantinli yıldız, geçtiğimiz hafta ağları havalandırarak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki gol sayısında Ronaldo'yu geride bırakmıştı. Messi son maçlar birlikte 697 gole ulaşırken Ronaldo'nun 696 golü bulunuyor.

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RAMOS YILLAR SONRA AÇIKLADI

Arjantinli yıldız üstün performansını sürdürürken Sergio Ramos'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

HERKES MERAK EDİYORDU

Sergio Ramos, Real Madrid'in kaptanlığını yaparken Barcelona'daki Messi'ye yaklaşık 10 yıl rakip oldu. İki futbolcu 2021'de Paris'te bir araya geldi ve Ramos şimdi, Dünya Kupası sahibi futbolcunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu kabul etti.

'ZEVK ALIYORUM, EN İYİSİ'

Ramos, PSG TV'ye verdiği röportajda "Messi'ye karşı oynarken yıllarca acı çektim. Şimdi ondan zevk alıyorum. O, futbolun yetiştirdiği en iyi oyuncu." dedi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Tecrübeli savunma oyuncusu, PSG'de Messi ile birlikte oynamaya devam edecek. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan İspanyol savunmacının geleceği biraz belirsiz görünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sergio RAMOS, bu sezon Paris Saint Germain forması ile 28 karşılaşmada görev aldı. 1 kez gol sevinci yaşayan 36 yaşındaki savunmacı, 1 defa takım arkadaşlarına son pası veren isim oldu. Ramos, 5 maçta sarı kart gördü.