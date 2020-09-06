Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor ancak mutlu değil! 'Başkan sözünü tutmadı'

Spor Arena / Koray DURKAL - Ağustos ayında Barcelona’dan ayrılma kararını açıklayan Lionel Messi geri adım attı ve kalacağını açıkladı.

Aldığı karara rağmen mutlu olmadığını vurgulayan Arjantinli, sözleşmeye uyarak devam edeceğini belirtti. İşte başından sonuna kadar Messi krizi...

· Messi verdiği röportaj tüm yıl gitmek istediğini ve artık kenara çekilmenin vaktinin geldiğini söyledi.

· Kariyerini bitirmek istediği kulübün gerçek bir projesi yoktu ve Messi kendi deyimiyle son bir yıl boyunca soyunma odasında acılar çekiyordu.

· Bu karar 8-2’lik Bayern maçından çok önce alınmıştı ve başkan Bartomeu ona hep sezon sonunda gitme ya da kalma kararı vermekte özgür olduğunu söylemişti ama bu sözünü tutmadı.

· Setien geldiğinde de Messi takımın kupalar kazanmasının zor olduğunu söyledi. Kazanan bir proje olmadığı gibi sadece deliklere yama yapılan yapı olduğunu belirtti.

· Kalma kararını açıklarken Bartemou’nun yönetiminin felaket olduğunu söylemekten de hiç çekinmedi.

· Takımda kalmaktan başka çaresi yoktu çünkü başkan kararını 10 Haziran’dan önce iletmediğini ve ayrılmanın tek yolunun 700 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemek olduğunu söyledi.

· Messi bu durumu çözmek için mahkemeye gidebilirdi ama ‘hayatımın kulübü’ dediği ona her şeyi veren Barcelona ile davalık olmak istemedi.

· Yıldız oyuncu henüz idmanlara çıkmış değil.

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