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Lionel Messi: 'Barcelona'da ayrılmaktan başka çarem kalmamıştı'

#Messi#PSG#Barcelona
Lionel Messi: Barcelonada ayrılmaktan başka çarem kalmamıştı

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Lionel Messi, yaşananları anlattı ve yeni takımındaki ilk dönemini değerlendirdi.

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Yaz aylarından Barcelona'dan ayrılan ve Ligue 1 ekiplerinden PSG'ye imza atan Lionel Messi, Fransa basınına konuştu.

İşte Messi'nin açıklamaları;

Copa America'dan Barcelona'ya yeni sezona hazırlanmak için geri döndüm. Amacım yeni sözleşme imzalayıp hemen idmanlara başlamaktı. Her şeyin çözülmüş olduğunu düşünüyordum, sadece imzam eksik sanıyordum. Ancak Barcelona'ya döndüğümde, artık takımda kalamayacağımı ve başka bir kulüp bulmam gerektiğini gördüm

KABUL ETMEK ZORUNDAYDIM

Evimden ve ailenden ayrılmak zorunda kaldığını kendine söylemek tüm rutinini bozuyor. Çocuklar farklı okullara gidecek, farklı bir yerde yaşayacak. Kariyerimde büyük bir yenilikti bu. Aklımdan çok farklı şeyler geçti ancak ayrılmaktan başka çarem yoktu. Bunu kabul etmek zorundaydım.

ÇOK TEKLİF YAPILDI

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Kariyerime devam etmek için yeni bir kulüp bulmalıydım. Şanslıyım ki birçok kulüp benimle temasa geçti ve onlardan biri de PSG'ydi. En baştan beri bana çok güzel yaklaştılar. Beni gerçekten istediklerini, bana değer verdiklerini gösterdiler. Onlara teşekkür ederim, şu anda PSG'de olduğum için gerçekten mutluyum

KISA SÜREDE HALLEDİLDİ

Başka teklifler olsa da çabucak karar verdiğimi söylemem lazım. Görüşmeler başladı ve her şeyin çabukça hallolması kolay değildi ama kısa sürede halledildi. Projeye ikna oldum, kulübün hedeflerinden etkilendim, oyunculardan, kadrodan etkilendim.

POCHETTINO ETKİLİYDİ

Pochettino da çok açık kararımda etkiliydi. Aynı ülkeden bir teknik adamla çalışmak kesinlikle yardımcı oluyor. Aynı dili konuşuyorsun, önceden birbirinizi tanıyorsunuz. İşlerin daha hızlı ilerlemesini sağladı.

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#Messi#PSG#Barcelona