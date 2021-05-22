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GeriFutbol Lionel Messi, Barcelona için yeni sözleşme kararını verdi!
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Futbol
Haber Giriş: 22.05.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

Lionel Messi, Barcelona için yeni sözleşme kararını verdi!

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Lionel Messi, Barcelona için yeni sözleşme kararını verdi!

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Lionel Messi, İspanyol taraftarları mutlu edecek kararını verdi. Arjantinli yıldız, kariyerini Barcelona'da sürdürmeye devam edecek.

Sezon başında verdiği röportajda Barcelona'dan ayrılma kararı aldığını duyuran Lionel Messi, başkanlığa Joan Laporta'nın seçilmesinin ardından bu kararından vazgeçti.

Arjantinli süper yıldızın başkan Laporta'nın ısrarları sonucu Katalan ekibinde kalmaya karar verdiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın geçtiği son dakika bilgisine göre Messi, Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı ve Arjantinli futbolcu kontratını 2023'e kadar uzatacak.

Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan Barcelona, Laporta ile birlikte oluşturacağı yeniden yapılanmayı Lionel Messi merkezinde gerçekleştirecek.

Lionel Messi, Barcelona için yeni sözleşme kararını verdi

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