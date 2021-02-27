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Futbol
Haber Giriş: 27.02.2021 - 20:16 | Son Güncelleme:

Lionel Messi atıyor, Barcelona kazanıyor

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Lionel Messi atıyor, Barcelona kazanıyor
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İspanya La Liga'da Barcelona, Sevilla'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 2 maç eksiği bulunan lider Atletico Madrid'le puan farkını 2'ye indirdi.

Katalan ekibi, Sevilla'yı Dembele ve Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek rakibinin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Bu sonuçla puanını 53'e yükselten Barcelona, lider Atletico Madrid'in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Sevilla ise 48 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında toplam gol sayısını 19'a çıkaran Lionel Messi ilk sıradaki yerini korudu.

Atletico Madrid'in Uruguaylı golcüsü Suarez ise 16 golle 2. sırada bulunuyor.

Lionel Messi atıyor, Barcelona kazanıyor

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