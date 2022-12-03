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Lionel Messi, 1000. maçını da boş geçmedi! Hem Ronaldo hem Maradona'yı geride bıraktı, bir ilk...

Güncelleme Tarihi:

#Messi#Arjantin#Dünya Kupası
Lionel Messi, 1000. maçını da boş geçmedi Hem Ronaldo hem Maradonayı geride bıraktı, bir ilk...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 23:04

2022 Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Arjantin-Avustralya maçıyla birlikte 1000. resmi müsabakasına çıkan Messi, attığı golle bir kez daha tarihe geçti.

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2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Avustralya kozlarını paylaştı.

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1000. MAÇINA ÇIKTI

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Arjantin'in kaptanı Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıktı.

35 yaşındaki yıldız, milli takımda 169, Barcelona ve Paris Saint-Germain'de ise toplam 831 maçta forma giydi.

Bu karşılaşmaya dek 788 gol atan Arjantinli yıldız, 338 de asist yaptı.

Lionel Messi, 1000. maçını da boş geçmedi Hem Ronaldo hem Maradonayı geride bıraktı, bir ilk...

BOŞ GEÇMEDİ

Tarihi maçta sahaya 11'ed çıkan Messi, Avustralya ağlarını da sarsmayı başardı. Karşılaşmanın 35. dakikasında ceza sahası çizgisine yakın bölgede topla buluşan Messi, yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi.

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MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI

Katar'daki turnuvada 3. golünü atan Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihindeki 9. golünü kaydedip Diego Maradona’yı geride bıraktı.

RONALDO'YU DA GEÇTİ

Messi, ayrıca bu golle birlikte Dünya Kupası'nda 8 golü bulunan ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu da geçti.

İLK KEZ BAŞARDI

Bu turnuvadan önce 6 gol kaydeden yıldız oyuncu, Avustralya karşısında Dünya Kupası eleme turlarındaki ilk golünü attı, 1000. maçını taçlandırdı.

1 GOL KALDI

Messi, Arjantin'in Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını Batistuta ile paylaşması için 1 gole daha ihtiyacı var. Ayrıca aktif oyuncular arasında Müller'in 1 gol gerisinde Dünya Kupası'nda en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda yer alıyor.

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#Messi#Arjantin#Dünya Kupası

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