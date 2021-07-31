Lionel Carole'den Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!
Bir dönem Galatasaray forması giyen Lionel Carole, Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kayseri ekibi 3-0'lık skorla kazandı.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kayserispor'un yeni transferlerinden Lionel Carole'un maçtan sonra yaptığı paylaşım dikkat çekti.
'BİR MUTLULUK KAYNAĞI'
Carole paylaşımında "Sarı kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadelerini kullandı.