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GeriFutbol Lionel Carole Süper Lig'e döndü! Transfer resmen açıklandı...
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Futbol
Haber Giriş: 31.07.2021 - 00:38 | Son Güncelleme:

Lionel Carole Süper Lig'e döndü! Transfer resmen açıklandı...

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Lionel Carole Süper Lig'e döndü! Transfer resmen açıklandı...

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Türkiye'de daha önce Galatasaray'da oynayan Lionel Carole'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce Galatasaray forması giyen Fransız sol bek Lionel Carole ile sözleşme imzaladı.

Kayseri ekibi, sosyal medyadan paylaştığı video ile Carole transferini duyurdu.

30 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarına dair bilgi verilmezken, geçtiğimiz sezon Strasbourg formasıyla 28 maça çıkan Carole 1 asist yaptı.

Lionel Carole Süper Lige döndü Transfer resmen açıklandı...

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