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Basketbol
AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Limoges da FIBA Şampiyonlar Ligi'ni seçti

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Limoges da FIBA Şampiyonlar Ligi'ni seçti
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Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden Fransız ekibi Limoges, gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek 3 yıl boyunca organizasyonda yer almak için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Limoges, son dönemde Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ, Bilbao Basket ve Rytas Vilnius'un ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını açıklayan 6. takım oldu.

Limoges da FIBA Şampiyonlar Ligini seçti

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