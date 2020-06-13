Limoges da FIBA Şampiyonlar Ligi'ni seçti

Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek 3 yıl boyunca organizasyonda yer almak için sözleşme imzalandığı belirtildi.



Limoges, son dönemde Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ, Bilbao Basket ve Rytas Vilnius'un ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını açıklayan 6. takım oldu.

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