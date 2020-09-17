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Futbol
Haber Giriş: 17.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Limak Kemer Golf Cup yarın başlıyor

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Limak Kemer Golf Cup yarın başlıyor
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Golf dünyası Kemer Country Club’da bir araya geliyor.

Limak Holding’in golfe destek ve gelişimini sağlamak amacıyla bu yıl 2. kez düzenleyeceği ‘Limak Kemer Golf Cup 2020’ yarın Kemer Country Club’da başlıyor.

Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte gerçekleştirelecek ‘Limak Kemer Golf Cup 2020’ iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Organizasyon yarın Junior ve Minik oyuncular ile start alacak. Cumartesi ve pazar günü ise yetişkin golfçülerin mücadelesiyle devam edecek.

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