Lille'in golcüsü Burak Yılmaz'a talip çıktı! Transferi...

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Lille'de Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya gidişinin ardından Burak Yılmaz konusunda da flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A ekibi Salernitana, Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

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Haberde; Salernitana sportif direktörü Walter Sabatini'nin Roma'da çalışırken de yakından takip ettiği Burak Yılmaz'ı Salernitana'ya transfer etmeyi planladığı belirtildi.

Ayrıca tecrübeli oyuncunun, Lille'in geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olduğu da vurgulandı.

Bu sezon 26 maçta forma giyen Burak Yılmaz, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Yıldız futbolcuyu istediği kaydedilen Salernitana ise 10 puan ile Serie A'da son sırada yer alıyor.