Lille'in galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Ligue 1'in 14. haftasının açılış karşılaşmasında Monaco, Lille takımını ağırladı.
Jonathan David 5. dakikada penaltıdan ve 9. dakikada attığı gollerle konuk ekibi 2-0 öne geçti.
Monaco, Krepin Diatta'nın 41. dakikada bulduğu golle farkı 1'e indirdi. İlk yarı Lille'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci devrede Monaco'da Wissam Ben Yedder 83. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi ve mücadele 2-2 sona erdi.
Ev sahibi takımın oyuncusu Strahinja Pavlovic 78. dakikada kırmızı kart gördü.
Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak 70 dakika sahada kaldı. Zeki Çelik ise 90 dakika forma giyerken Burak Yılmaz oyuna 90. dakikada dahil oldu.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Lille puanını 17'ye, Monaco ise 19'a yükseltti.