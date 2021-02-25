Lille'e Yusuf Yazıcı'nın golü yetmedi! Ajax, Avrupa Ligi'nde turladı

Ajax ile Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geldi.

İlk mücadeleyi 2-1 kazanan Ajax, 15. dakikada Klaassen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde sahneye milli oyuncu Yusuf Yazıcı çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi.

Son sözü 88. dakikada David Neres söyledi ve Ajax, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği rakibini rövanşta aynı skorla yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Lille'de Yusuf Yazıcı 90, Zeki Çelik 62 dakika sahada kaldı

- Arsenal 87'de turladı



Arsenal, 1-1'in rövanşında sahasında Benfica'yı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri, 21 ve 87. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ile 67. dakikada Kieran Tierney kaydetti.

Benfica'nın golleri ise 43. dakikada Diogo Gonçalves ve 61. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Rakiplerini eleyen Shakhtar Donetsk, Villarreal, Rangers, Granada ve Molde de tur atlayan diğer takımlar oldu.



Son 32 turunda tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 2-1

Napoli (İtalya) - Granada (İspanya): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0

Rangers (İskoçya) - Antwerp (Belçika): 5-2

Arsenal (İngiltere) - Benfica (Portekiz): 3-2

Hoffenheim (Almanya) - Molde (Norveç): 0-2

Villarreal (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 2-1

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