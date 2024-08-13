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Lille'den Fenerbahçe'ye 'Icardi'li gönderme

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#Fenerbahçe#Lille#Şampiyonlar Ligi
Lilleden Fenerbahçeye Icardili gönderme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 17:40

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile mücadele edecek Lille, sosyal medya hesabından olay bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.

Fransız ekibi Lille, Twitter hesabından "Fırtına öncesi sessizlik" ifadesiyle bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından da bir paylaşımda bulunan Lille Kulübü, video Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını kullandı.

Lille'in bu paylaşımı, sosyal medyada Fenerbahçe'ye Galatasaray üzerinden gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Lille bu paylaşımına tepki gösterdi.


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#Fenerbahçe#Lille#Şampiyonlar Ligi

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