Lille'den Fenerbahçe'ye 'Icardi'li gönderme

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.

Fransız ekibi Lille, Twitter hesabından "Fırtına öncesi sessizlik" ifadesiyle bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından da bir paylaşımda bulunan Lille Kulübü, video Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısını kullandı.

Lille'in bu paylaşımı, sosyal medyada Fenerbahçe'ye Galatasaray üzerinden gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Lille bu paylaşımına tepki gösterdi.