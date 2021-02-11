Lille'den Burak Yılmaz için sakatlık açıklaması! Ne zaman sahalara dönecek?

Spor Arena Dış Haberler | Lille'de Burak Yılmaz ne zaman sahalara dönecek? Takımın teknik direktörü Christophe Galtier, Fransa Kupası'nda Dijon'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Burak Yılmaz'ın son durumu hakkında konuştu.

Galtier, ''Burak Yılmaz, beklediğimizden daha uzun bir süre sonra dönecek. Durumu çok ciddi değil, bu yaşta böyle sakatlıklar olabiliyor. Bir daha tekrarlanmaması için titiz davranıyoruz. Brest maçında ondan faydalanmayı düşünüyordum aslında ama onun için biraz daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Belki Ajax maçında aramızda olabilir.'' sözlerini kullandı.

YUSUF YAZICI'NIN DA SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Fransız ekibinde bir diğer Türk yıldız Yusuf Yazıcı'nın da sakatlığı hala devam ediyor. Yusuf, sakatlığı nedeniyle Dijon maçında forma giyemezken sahalara dönüş tarihinin Burak Yılmaz'dan önce olması bekleniyor.

MUSTAFA KAPI İLK KEZ KADRODA!

Öte yandan Lille'in sezon başında kadrosuna kattığı Mustafa Kapı, Dijon ile oynanan kupa maçında ilk kez Lille kadrosunda yer aldı. Yedek kulübesinde maça başlayan 18 yaşındaki futbolcu karşılaşmada süre alamadı.

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