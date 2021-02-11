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GeriFutbol Lille'den Burak Yılmaz için sakatlık açıklaması! Ne zaman sahalara dönecek?
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Futbol
Haber Giriş: 11.02.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Lille'den Burak Yılmaz için sakatlık açıklaması! Ne zaman sahalara dönecek?

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Ligue 1 takımlarından Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, sakatlığı bulunan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın beklediklerinden daha uzun bir süre sahalara döneceğini söyledi.

Spor Arena Dış Haberler | Lille'de Burak Yılmaz ne zaman sahalara dönecek? Takımın teknik direktörü Christophe Galtier, Fransa Kupası'nda Dijon'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Burak Yılmaz'ın son durumu hakkında konuştu.

Galtier, ''Burak Yılmaz, beklediğimizden daha uzun bir süre sonra dönecek. Durumu çok ciddi değil, bu yaşta böyle sakatlıklar olabiliyor. Bir daha tekrarlanmaması için titiz davranıyoruz. Brest maçında ondan faydalanmayı düşünüyordum aslında ama onun için biraz daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Belki Ajax maçında aramızda olabilir.'' sözlerini kullandı.

Lilleden Burak Yılmaz için sakatlık açıklaması Ne zaman sahalara dönecek

YUSUF YAZICI'NIN DA SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Fransız ekibinde bir diğer Türk yıldız Yusuf Yazıcı'nın da sakatlığı hala devam ediyor. Yusuf, sakatlığı nedeniyle Dijon maçında forma giyemezken sahalara dönüş tarihinin Burak Yılmaz'dan önce olması bekleniyor.

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MUSTAFA KAPI İLK KEZ KADRODA!

Öte yandan Lille'in sezon başında kadrosuna kattığı Mustafa Kapı, Dijon ile oynanan kupa maçında ilk kez Lille kadrosunda yer aldı. Yedek kulübesinde maça başlayan 18 yaşındaki futbolcu karşılaşmada süre alamadı.

Lilleden Burak Yılmaz için sakatlık açıklaması Ne zaman sahalara dönecek

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