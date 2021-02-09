Lille'de Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın sakatlıkları devam ediyor! Mustafa Kapı...

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de Yusuf Yazıcı, Bordeaux ile oynadıkları maçta sakatlanmıştı. Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier ise yıldız futbolcunun son durumu hakkında konuştu.

Galtier, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığının devam ettiğini ve Ajax ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde yer almayacağını açıkladı.

BURAK YILMAZ'IN SAKATLIĞI GEÇMEDİ

Fransız teknik direktör, ayrıca Burak Yılmaz'ın da sakatlığının sürdüğünü ve tecrübeli golcünün de Ajax maçında olmayacağını belirtti.

LILLE'DEN TÜRKİYE BAYRAKLI PAYLAŞIM

Öte yandan Lille, Twitter hesabından Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın bulunduğu bir fotoğrafı paylaşırken Türkiye bayrağı emojisi ile ''Türkiye'den Lille'e'' sözlerini kullandı.

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