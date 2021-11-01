Lille'de Sevilla maçı öncesi Burak Yılmaz şoku!

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransız ekibi Lille, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda deplasmanda Sevilla ile mücadele edecek.
Lille'in Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Seviila maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulunan Gourvennec, Burak Yılmaz'ın bu maçta takımın yalnız bırakacağını açıkladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, "Burak Yılmaz hasta ve basın toplantısında yok. Lille'de kaldı." dedi.
Bu sezon Lille formasıyla 14 maça çıkan milli golcü, 3 gol atıp 3 de asist katkısında bulundu.