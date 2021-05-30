Lille'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'dan itiraf! 'Hiç unutmayacağım'

Lille ve A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, Fransız ekibiyle yaşadığı şampiyonluğu anlattı.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları;

Dürüst olmam gerekirse bu şampiyonluğu hiç unutmayacağım. Haksız çıkmadığım için çok mutlu oldum.

BENİM HAYALİMDİ

Sezon ortasında şampiyonluğa her geçen gün daha fazla inandım. Şampiyonluğun hayalini 5 ay önce kurmaya başlamıştım. Fransa'da şampiyon olmak benim hayalimdi

BENİ DUYGULANDIRDI

Şampiyonluk beni duygulandırdı. 5.5 ay önce bunları yaşamak, böyle bir hayalin olması. Aslında adını söylemeden söylemeden insanlara bunu hissettirmek. 5.5 ay sonra bunu başarmak. Güzel, iyi karakterleri insanların işi. O yüzden duygulandım