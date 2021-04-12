Lille'de Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i şaşırtan gelişme! Galtier ayrılabilir...

Spor Arena Dış Haber - Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi Lille'de gelecek sezon taşlar yerinden oynayabilir. Ligue 1'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve lider konumda bulunan Lille'de teknik direktör Christophe Galtier sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtildi.

France Football'da yer alan habere göre; sezon sonunda Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Galtier'in, Lyon ile sözleşmesi bitecek Rudi Garcia'nın yerine gelebilecek ilk alternatif olduğu belirtildi. Lyon dışında Fransa'dan Nice'in ve Avrupa'dan da bazı takımların durumunu yakından takip ettiği Galtier için Lyon'un ciddi adım atmayı planladığı ifade edildi.

LILLE AYRILIĞA İHTİMAL VERMİYOR

Lille cephesi ise başarılı teknik adamın ayrılacağına ihtimal vermiyor. Şampiyonluk yarışı devam ettiği için sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bırakan Lille'in Galtier ile yola devam edeceğinden şüphe duymadığı ve başka hiçbir teknik direktörle iletişime geçmediği kaydedildi.

Lille'in başına geçmeden önce 1 yıl yardımcı antrenör, 8 yıl ise teknik direktör olarak görev yapan 54 yaşındaki teknik adam, isminin geçtiği Lyon'da da 2007/08 sezonunda yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.

32 haftası tamamlanan Ligue 1'de 69 puanla lider konumda bulunan Lille, en yakın rakibi PSG'nin 3 puan önünde yer alıyor.

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