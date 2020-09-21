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GeriFutbol Lille'de Burak Yılmaz geceye damga vurdu! Tam 5 kez...
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Haber Giriş: 21.09.2020 - 01:09 | Son Güncelleme:

Lille'de Burak Yılmaz geceye damga vurdu! Tam 5 kez...

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Lille'de Burak Yılmaz geceye damga vurdu! Tam 5 kez...
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Fransa Lig 1'in 4. haftasında Lille, Marsilya deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Konuk ekip Lille, 47. dakikada Araujo'nun golüyle öne geçerken, ev sahibi Marsilya'nın beraberlik golü 85'te Valere Germain'den geldi.

Lille'de milli futbolcularımız Burak Yılmaz 78 dakika, Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

Yusuf Yazıcı ise bu maçta süre almadı.

Ofsayta takıldı

Öte yandan, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Marsilya karşısında 40 dakikada 5 kez ofsayta yakalandı.

Lillede Burak Yılmaz geceye damga vurdu Tam 5 kez...

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