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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 23:26 | Son Güncelleme:

Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz

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Lille'de ayın futbolcusu Burak Yılmaz
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 gol atmıştı. Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.

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