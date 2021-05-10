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GeriFutbol Lille taraftarları, ayın golü oylamasında Burak Yılmaz dedi
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Futbol
Haber Giriş: 10.05.2021 - 21:10 | Son Güncelleme:

Lille taraftarları, ayın golü oylamasında Burak Yılmaz dedi

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, taraftarlar tarafından nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından Türkçe olarak yapılan açıklamada, nisan ayının en iyi golünün taraftarların oylarıyla belirlendiği kaydedildi.

Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

Lille taraftarları, ayın golü oylamasında Burak Yılmaz dedi

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