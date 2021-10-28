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Lille taraftarının ıslıkladığı Burak Yılmaz için hocası Gourvennec'ten flaş açıklama! 'Özür diledi ama...'

#Burak Yılmaz#Jocelyn Gourvennec#Lille
Lille taraftarının ıslıkladığı Burak Yılmaz için hocası Gourvennecten flaş açıklama Özür diledi ama...

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Brest maçında ıslıklanmasının ardından direkt soyunma odasına giden ve dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz'la ilgili konuştu. Maçtan sonra Burak'ın özür dilediğini belirten Gourvennec, üstü kapalı bir şekilde 36 yaşındaki golcüye mesaj gönderdi.

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Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Ligue 1'in 11. haftasında Brest'le oynanan maçta gösterdiği tepkiyle gündem olmuştu. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

1-1'lik eşitlikle sona eren Brest maçında Lille taraftarı futbolculara tepki göstermiş ve başta Burak Yılmaz olmak üzere bazı futbolcuları ıslıklamıştı. Maçın 77. dakikasında oyundan çıkan milli forvet, direkt soyunma odasına gitmişti.

Son Dakika: Lille - Brest maçına damga vuran kriz Taraftarın sabrı taştı, Burak Yılmaz ıslıklandı ve...

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Yaşanan bu olayların ardından Fransız basınının ve taraftarların hedefinde olan Burak Yılmaz'la ilgili olarak hocası Gourvennec açıklamalarda bulundu.

"BURAK'IN ÖZRÜNÜ BAŞKAN DA GÖRDÜ"

29 Ekim Cuma akşamı PSG ile deplasmanda karşılaşacak olan Lille'de Gourvennec, basın toplantısında 36 yaşındaki golcünün takımdan özür dilediğini söyledi.

"Burak'ın soyunma odasına gittiğini görmedim" diyen Gourvennec, "Maçtan sonra bana Brest'e 2 puan kaybettiğimiz için hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Takım için çok şey yapmak istiyordu. Soyunma odasında özür diledi ve başkan Olivier Letang da bunu gördü. Burak'a, takım birlikteliğini korumanın öneminden bahsettim. Gol atamadan oyunu domine etmenin yarattığı hayal kırıklığını yok etmemiz gerekiyordu. Gol atmak için enerjimizi korumalıydık" şeklinde konuştu.

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Lille taraftarının ıslıkladığı Burak Yılmaz için hocası Gourvennecten flaş açıklama Özür diledi ama...

ÜSTÜ KAPALI MESAJ GÖNDERDİ

Geçen sezona göre daha çok gol pozisyonuna girdiklerini belirten genç teknik adam, "Rakibin düzenini bozacak fırsatlarımız oluyor ancak burada da beceri eksikliği devreye giriyor. Bunu da çalışarak ortadan kaldırabiliriz. Bulduğumuz fırsatlar göz önüne alındığında daha fazla gol kaydetmeliyiz" diyerek de Burak Yılmaz'a mesaj gönderdi.

"BURAK YILMAZ AKLI BAŞINDA VE OLGUN BİRİ"

Burak Yılmaz'ın bu sezonki istikrarsız performansı nedeniyle bir görüşme yaptığını söyleyen Jocelyn Gourvennec, "İstatistiki olarak geçen yılın gerisinde ancak çok çabalıyor. 3-4 günde bir maç oynuyor ve çok enerji harcıyor. Bu nedenle yorgunluk ve ardından da hayal kırıklığı oluşuyor. Ancak Burak Yılmaz aklı başında ve olgun biri. Takımda birbirinden farklı birçok karakter var. Rekabet halindeler ve bu süreçte ruh hallerinde değişiklikler olabilir ancak problemin olmadığı yerde de problem oluşmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Lille taraftarının ıslıkladığı Burak Yılmaz için hocası Gourvennecten flaş açıklama Özür diledi ama...

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"HER MAÇTA 11'DE BAŞLAMAYACAK"

36 yaşındaki golcüyü zaman zaman rotasyona sokacağını söyleyen Lille teknik direktörü, "Takımın yönetilişi ve operasyonunda zaman zaman değişimler olabilir. Burak aklı başında ve sakin bir futbolcu ve bu durumu onunla sık sık konuşuyoruz. Noel'e kadar 12 maçımız var. Burak, Türkiye ile 2 maça daha çıkacak. Toplamda 14 maç... 1.5 aylık bir süre için çok fazla. Her maç 90 dakika oynamayacak. Maçın durumuna göre rotasyon yapacağız" diye konuştu.

Bu zamana kadar kaçırdıkları pozisyonları gole çevirmeleri halinde ligde 3. sırada olacaklarını söyleyen Gourvennec, "Futbol oynamayı biliyoruz. Maçlara iyi hazırlanıyoruz ancak bitirişlerimiz kötü. Daha iyi bitirseydik şu an 3. sıradaydık. İstatistiklerimiz bunu söylüyor. Kesin olan şey sakin kalmak ve odaklanmak. Aynı zamanda daha az gergin olup sakin hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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#Burak Yılmaz#Jocelyn Gourvennec#Lille

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