Lille St Etienne maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Ligue 1'deki son dört maçında gol yemeyen Lille, Şubat 2021'den bu yana üst üste beş gole kapama yapamıyor. Oynadığı son altı Ligue 1 maçında 13 puan toplayan St Etienne, bu sezon daha önceki 21 karşılaşmadan 12 puan çıkarabilmişti. Lille forması giyen Leo Jardim, 2022 senesinde Ligue 1'de çıktığı dört maçta kalesine gelen 14 şutun tamamını kurtardı.

LİLLE ST ETİENNE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille St Etienne maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.