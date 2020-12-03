Lille Sparta Prag maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele devam ediyor. Fransa Ligi'nin bu sezonki sürpriz ekibi Lille, Sparta Prag karşısında 3 puan alarak H Grubu içerisindeki yerini garantilemenin hesabını yapacak. Çek ekibi ise bir üst tur şansını koruyabilmek için elinden geleni sahaya yansıtacak. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Lille Sparta Prag maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

LİLLE SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. Hafta mücadelesinde Lille, Sparta Prag'ı ağırlayacak. 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz)

20.55 Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere)

20.55 Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)

20.55 Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

20.55 Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya)

20.55 LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere)

20.55 Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan)

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya)

20.55 Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.55 Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya)

20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya)

23.00 Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Nice (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

23.00 Rangers (İskoçya) - Standard Liege (Belçika)

23.00 Benfica (Portekiz) - Lech Poznan (Polonya)

23.00 Granada (İspanya) - PSV (Hollanda)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya) - Rijeka (Hırvatistan)