Lille - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Lille Slavia Prag maçı canlı izle!

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Lille - Slavia Prag maçı bugün oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Devler Ligi'nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak.

LILLE SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Slavia Prag maçı 20 Ağustos 2024 Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelenin TRT Tabii platformunda canlı olarak takip edilebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları TRT 1, TRT Spor veya tabii'de şifresiz ve ücretsiz yayınla takip edilebilecek.