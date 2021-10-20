Lille Sevilla Şampiyonlar Ligi: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz deplasman maçını kaybetmeyen Sevilla, bu karşılaşmaların beşine Julen Lopetegui yönetiminde çıktı. İspanyol temsilcisinin son dış saha yenilgisi, Ekim 2017'de Spartak Moskova karşısında geldi.

Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 20 iç saha maçına çıkan takımlar arasında Lille'den daha düşük galibiyet yüzdesine sahip tek takım Steaua Bükreş. Evinde oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının altısında gol atamayan ve bu süreçte sadece üç gol kaydeden Lille, en son Eylül 2011'de CSKA Moskova'yı konuk ettiği karşılaşmada fileleri iki kez havalandırabildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahaya sürdüğü ilk 11'lerin yaş ortalaması en yüksek takım Sevilla.

Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son dört golün üçü penaltıdan gelirken; İspanyol ekibi, daha önceki 41 golün üçünü bu şekilde bulmuştu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun ardından rakip fileleri havalandıran en yaşlı oyuncu Burak Yılmaz.

LİLLE SEVİLLA MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

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Lille Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.