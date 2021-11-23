Lille Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iki iç saha maçını da kazanamayan Lille, turnuvada boy gösterdiği son üç sezonu da evinde galibiyet alamadan tamamladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla 20 yaş altı oyuncu kullanan iki takımdan biri olan Salzburg, aynı zamanda kullandığı ilk 11'leri ortalama yaşları en düşük ekip konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda hiçbir takım akan oyunda Lille'den az gol yemedi. Fransız ekibinin bu sezon kalesinde gördüğü üç golün ikisi, Salzburg'a rakip olduğu karşılaşmada penaltıdan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan süreçte şut pası bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim, Lille santrforu Burak Yılmaz. Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda üç gol atan Salzburg forveti Karim Adeyemi, şimdiden bir turnuva sezonunda en yüksek sayıya ulaşan 20 yaş altı Alman oyuncu konumunda.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki 20 yaş altı oyuncusu gol atan Salzburg, turnuva tarihinde tek sezonda 20 yaş altı üç oyuncusu fileleri havalandıran üçüncü takım olabilir.

LİLLE SALZBURG ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Lille Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele