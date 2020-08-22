Canlı | Lille - Rennes
Fransa Ligue 1'de sezonun ilk haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, evinde Rennes'i konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı Lille'de maça yedek başlıyor. Zeki Çelik ise ilk 11'de.
İLK 11'LER
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Botman, Fonte, Reinaldo, Xeka, Andre, Sanches, Bamba, Ikone, David
Rennes: Mendy, Boey, Da Silva, Aguerd, Maouassa, Raphinha, Bourigeaud, N'Zonzi, Terrier, Martin, Niang
LILLE - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lille ile Rennes arasında oynanan maç 22:00'da başladı. Mücadeleyi beIN SPORTS 3 canlı yayınlıyor.
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