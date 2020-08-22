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Haber Giriş: 22.08.2020 - 21:16 | Son Güncelleme:

Canlı | Lille - Rennes

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Fransa Ligue 1'de sezonun ilk haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, evinde Rennes'i konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Lille 0-0 Rennes

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı Lille'de maça yedek başlıyor. Zeki Çelik ise ilk 11'de.

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Botman, Fonte, Reinaldo, Xeka, Andre, Sanches, Bamba, Ikone, David

Rennes: Mendy, Boey, Da Silva, Aguerd, Maouassa, Raphinha, Bourigeaud, N'Zonzi, Terrier, Martin, Niang

LILLE - RENNES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lille ile Rennes arasında oynanan maç 22:00'da başladı. Mücadeleyi beIN SPORTS 3 canlı yayınlıyor.

Canlı | Lille - Rennes

Canlı | Lille - Rennes

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