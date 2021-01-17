Lille - Reims maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?.

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Lille ile Reims karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Lille'de Türk futbolcular, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik de forma giyiyor.

Lille - Reims maçı 17 Ocak Pazar günü saat 19:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Burak Yılmaz'dan Yusuf Yazıcı & Zeki Çelik paylaşımı!



Lille forması giyen Burak Yılmaz, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in beraber antrenman yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. ''Çok çalışıyorlar'' notuyla paylaştığı ve arkadaşlarına takıldığı o anlar yoğun ilgi gördü.