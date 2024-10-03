Lille, Real Madrid'i 2 günde 2 kez yendi! İspanyol devinde büyük hüsran

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Ligue 1 ekibi Lille'e 1-0 mağlup oldu.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadelede Lille, Real Madrid'i 45+3. dakikada Jonathan David'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte ilk maçta Sporting'e 2-1 mağlup olan Lille, 3 puana yükseldi. İlk maçında Stuttgart'ı 3-1 mağlup eden Real Madrid ise 3 puanda kaldı.

Real Madrid, bu yenilgiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 maç sonra ilk kez kaybetti.

LILLE'DEN BİR REAL GALİBİYETİ DAHA

UEFA U19 Gençlik Ligi'nde bugün Real Madrid'i konuk eden Lille, İspanyol ekibine bir kez daha üstünlük kurdu.

Lille U19 Takımı, Real Madrid U19 takımını 2-1'lik skorla mağlup ederek eli boş gönderdi.

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Lille'in galibiyet gollerini 40. dakikada Soriba Diaoune ve 43. dakikada Adeshina İbrahim Ayodele kaydetti

Real Madrid'in tek golü ise 57. dakikada Daniel Yanez Barla'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Lille, 11. sıraya yükseldi. 3 puanda kalan Real Madrid ise 17. basamakta yer aldı.