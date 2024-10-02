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Lille – Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Lille - Real Madrid maçı muhtemel 11’leri (Arda Güler oynayacak mı?)

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Lille – Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi Lille - Real Madrid maçı muhtemel 11’leri (Arda Güler oynayacak mı)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 13:06

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta karşılaşmaları oynanıyor. Bu akşam Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Lille takımına konuk oluyor. Lille – Real Madrid maçı TRT 1’de mi, şifresiz mi? sorusu da karşılaşmayı seyretmek isteyen futbolseverler tarafından merak ediliyor. Real Madrid maçları milli futbolcumuz Arda Güler’in transferinden sonra büyük bir heyecanla seyrediliyor. Özellikle Güler’in sahada olduğu dakikalarda tüm Türkiye televizyon karşısına geçiyor. Peki, Lille – Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler Lille - Real Madrid maçında forma giyecek mi?

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Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Lille – Real Madrid maçı ekranlara gelecek. Şampiyonlar Ligi’nde son yıllarda büyük başarılara imza atan Real Madrid bugün Lille deplasmanına çıkıyor. Her Real Madrid maçında olduğu gibi bu maçta da Arda Güler’in forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. İşte Lille – Real Madrid maçı muhtemel 11’leri!

LİLLE – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi’nde bu hafta 2. hafta karşılaşmaları oynanıyor. 2 Ekim Çarşamba günü Lille – Real Madrid maçı ekranlara geliyor. Arda Güler’in de forma giymesi beklenen Lille Real Madrid maçı saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili kararı henüz bilinmiyor. Marca'da yer alan bilgiye göre Arda Güler'in Lille karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.

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UEFA'da yer alan bilgilere göre Lille karşısında Real Madrid'in muhtemel 11'i şöyle: Andriy Lunin; Lucas Vazquez, Rüdiger, Eder Militao, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurelein Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius Junior

 

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