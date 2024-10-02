Lille – Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Lille - Real Madrid maçı muhtemel 11’leri (Arda Güler oynayacak mı?)

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Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Lille – Real Madrid maçı ekranlara gelecek. Şampiyonlar Ligi’nde son yıllarda büyük başarılara imza atan Real Madrid bugün Lille deplasmanına çıkıyor. Her Real Madrid maçında olduğu gibi bu maçta da Arda Güler’in forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. İşte Lille – Real Madrid maçı muhtemel 11’leri!

LİLLE – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Devler Ligi’nde bu hafta 2. hafta karşılaşmaları oynanıyor. 2 Ekim Çarşamba günü Lille – Real Madrid maçı ekranlara geliyor. Arda Güler’in de forma giymesi beklenen Lille Real Madrid maçı saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili kararı henüz bilinmiyor. Marca'da yer alan bilgiye göre Arda Güler'in Lille karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.

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UEFA'da yer alan bilgilere göre Lille karşısında Real Madrid'in muhtemel 11'i şöyle: Andriy Lunin; Lucas Vazquez, Rüdiger, Eder Militao, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurelein Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius Junior