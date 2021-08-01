Lille - PSG maçında Filistin'e destek olan Achraf Hakimi'ye ıslıklı protesto
Filistin'e destek olan PSG'li futbolcu Achraf Hakimi, Lille ile oynanan Süper Kupa müsabakasında ıslıkla protesto edildi.
İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek olan PSG'nin Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, Tel Aviv'de Lille ile oynanan Süper Kupa maçında tribünlerin ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
İsrail'in Tel Aviv şehrinde oynanan müsabakaya 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, topu ayağına her aldığında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
Hakimi, daha önce sık sık sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Filistin halkına destek vermişti.
Hakimi, yaz transfer döneminde 70 milyon Euro’ya Inter'den PSG’ye transfer olmuştu.
Geçen yıl 41 milyon Euro’ya Real Madrid’den İnter’e transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde oynadığı 45 maçta 7 gol atıp, 11 asist yapmıştı.
🧏🏾♂️😔💔#FreePalestine pic.twitter.com/XYdznz8Jxp— achrafhakimi (@AchrafHakimi) May 10, 2021