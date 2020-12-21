Lille - PSG maçında çok konuşulan hareket! Burak Yılmaz'dan topu çalmıştı...

Fransa Ligi'nde liderlik için karşı karşıya gelen Lille ve PSG arasındaki maç 0-0 biterken karşılaşmanın son dakikalarında Lille, Milli futbolcumuz Burak Yılmaz ile gole çok yaklaşmıştı.

Burak Yılmaz'ın pasıyla başlayan hızlı hücumda top tekrar Burak Yılmaz'a geldiğinde PSG'nin savunma oyuncusu Presnel Kimpembe sakatlanma riskine karşın yatarak büyük tehlikeyi önlemişti.

BURAK YILMAZ KARŞI KARŞIYA KALACAKTI...

Kimpembe o hareketi yapmamış olsa Burak Yılmaz kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Fransız oyuncu, bu hamlenin ardından sakatlanırken teknik direktörü Thomas Tuchel de bu hareketinin ardından oyuncusunu alkışladı.

'YILIN EN İYİLERİNDEN...'

France Football ise Burak ve Kimpembe arasındaki pozisyonu değerlendirirken genç savunma oyuncusunun hareketi için 'Yılın en iyi savunma hamlelerinden biri' olarak yorumladı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...