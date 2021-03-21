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HaberlerSpor HaberleriLille Nimes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lille Nimes maçının detayları
GeriSpor Lille Nimes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lille Nimes maçının detayları
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Spor Arena
Haber Giriş: 21.03.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Lille Nimes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lille Nimes maçının detayları

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Lille Nimes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lille Nimes maçının detayları

Lille Nimes maçı için geri sayım başladı. Fransa 1. Lig’de Lille ve Nimes karşı karşıya gelecek. Futbolseveler karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladılar. İşte Lille Nimes maçı ile ilgili bilgiler

Lille Nimes maçı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Fransa 1. Lig’de bugün Lille ve Nimes maçı oynanacak. Heyecanla beklenilen karşılaşma saat 19:05’te başlayacak.

LİLLE NİMES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille Nimes maçı bu akşam saat 19:05’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4'te canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın kadrosunda Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik’in yer alması bekleniyor.

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