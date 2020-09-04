Lille, Napoli'den Yunan kaleci Karnezis'i transfer etti

Lille Kulübü, 35 yaşındaki file bekçisi Karnezis ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlere göre bonservisi için 5 milyon avro ödenen Karnezis, Napoli'nin Victor Osimhen transferinin bir parçası olarak Lille'e gönderildi.

Karnezis, Napoli'nin yanı sıra Yunanistan'da OFI, Panathinaikos, İtalya'da Udinese, İspanya'da Granada ve İngiltere'de Watford formaları giymişti