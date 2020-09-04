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GeriFutbol Lille, Napoli'den Yunan kaleci Karnezis'i transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 20:32 | Son Güncelleme:

Lille, Napoli'den Yunan kaleci Karnezis'i transfer etti

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Lille, Napoli'den Yunan kaleci Karnezis'i transfer etti
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, İtalya'nın Napoli takımından Yunan kaleci Orestis Karnezis'i kadrosuna kattı.

Lille Kulübü, 35 yaşındaki file bekçisi Karnezis ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlere göre bonservisi için 5 milyon avro ödenen Karnezis, Napoli'nin Victor Osimhen transferinin bir parçası olarak Lille'e gönderildi.

Karnezis, Napoli'nin yanı sıra Yunanistan'da OFI, Panathinaikos, İtalya'da Udinese, İspanya'da Granada ve İngiltere'de Watford formaları giymişti

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