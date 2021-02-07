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GeriFutbol Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü
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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 21:10 | Son Güncelleme:

Lille, Nantes'ı yenerek liderliğini sürdürdü

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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında Nantes'ı 2-0 yenen Lille, liderliğini sürdürdü. Hafif sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz kadroda yer almazken Zeki Çelik 90 dakika forma giydi.

Bu sezon şampiyonluk hedefini sürdüren Lille, Beaujoire Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren Nantes'ın konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Lille, 9. ve 83. dakikalarda Jonathan David'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Lille'de milli oyunculardan hafif sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz kadroda yer almazken, Zeki Çelik ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Lille, puanını 54'e yükselterek haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Nantes ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

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