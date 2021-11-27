Lille Nantes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Ligue 1'de çıktığı son dört deplasmanın üçünü kaybeden Nantes, daha önceki 13 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı. Bu sezon Ligue 1'de takımının attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden oyuncu, Lille forması giyen Jonathan David. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec'in Ligue 1 kariyerinde en fazla mağlup ettiği meslektaşı, şu an Nantes'ı çalıştıran Antoine Kombouare.

LİLLE NANTES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille Nantes maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.