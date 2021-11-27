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Lille Nantes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Ligue 1#Lille#Nantes
Lille Nantes maçı saat kaçta, hangi kanalda

Lille Nantes maçı ile iki ekip 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Nantes ile oynadığı son 24 Ligue 1 maçının sadece birini kaybeden Lille, tek yenilgisini Eylül 2015'te aldı. Lille, Nantes'ı konuk ettiği son beş Ligue 1 maçını en az ikişer gol atarak kazandı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Lille Nantes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Ligue 1'de çıktığı son dört deplasmanın üçünü kaybeden Nantes, daha önceki 13 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı. Bu sezon Ligue 1'de takımının attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden oyuncu, Lille forması giyen Jonathan David. Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec'in Ligue 1 kariyerinde en fazla mağlup ettiği meslektaşı, şu an Nantes'ı çalıştıran Antoine Kombouare.

LİLLE NANTES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille Nantes maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Ligue 1#Lille#Nantes

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