Lille, Mustafa Kapı'nın Adana Demirspor'a transferini duyurdu

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Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Lille transfer olan ancak forma şansı bulamayan Mustafa Kapı'nın sözleşmesi feshedildi.

Fransız ekibinin A takım kadrosunda forma şansı bulamayan ve Lille OSC 2'de görev alan Kapı'nın Adana Demirspor'a transfer olduğu duyuruldu.

Lille'den yapılan açıklamada, oyuncunun Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a imza attığı duyurulurken Mustafa'ya başarı dilendi.

ADANA DEMİRSPOR DA DUYURDU

Akdeniz ekibi, genç futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

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2020'de Galatasaray'dan yetiştirme bedeli karşılığında Lille'e transfer olan Mustafa, Fransız ekibinde hiç forma şansı bulamadı.

19 yaşındaki orta saha oyuncusunun Lille ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.