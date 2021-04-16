Lille Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Montpellier'yi konuk ettiği son sekiz Ligue 1 maçını kaybetmeyen Lille, rakibiyle iç sahada oynadığı 25 karşılaşmada sadece iki yenilgi aldı. Lille ile oynadığı son 16 Ligue 1 maçının ikisini kazanabilen Montpellier, daha önceki üç karşılaşmadan galip ayrılmıştı.

Lille, Ligue 1'in 32'nci maçları itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu geçiriyor. Daha önce ligin bu aşamasında 69+ puana sahip olan dört takımın üçü sezonu şampiyon tamamlarken, sadece 1959/60'da Nîmes bunu başaramayıp ikinci oldu. Deplasmanda oynadığı son 14 Ligue 1 maçının sadece ikisini kaybeden Montpellier, daha önceki yedi karşılaşmanın altısından mağlup ayrılmıştı. Bu sezon Ligue 1'de en fazla ikili mücadeleye giren ve sahipsiz top kazanan oyuncu, Lille orta sahası Benjamin André.

LİLLE MONTPELLİER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Lille Montpellier maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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